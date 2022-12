Maßnahmen gegen Corona auf der Kippe

Nach Äußerungen des Virologen Christian Drosten über ein Ende der Coronapandemie hat Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) für eine Beendigung aller Schutzmaßnahmen plädiert. Der Minister verwies bei Twitter darauf, dass Drosten erklärt habe, die Pandemie sei vorbei. »Als politische Konsequenz sollten wir die letzten Coronaschutzmaßnahmen beenden«, so Buschmann. Drosten, Leiter der Virologie an der Berliner Universitätsklinik Charité, hatte gegenüber dem Tagesspiegel (Dienstagausgabe) gesagt, Deutschland erlebe in diesem Winter die erste endemische Welle mit SARS-CoV-2. »Nach meiner Einschätzung ist damit die Pandemie vorbei«, betonte er.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) widersprach Buschmann. Gegenüber der Nachrichtenagentur dpa lehnte er am Dienstag eine sofortige Aufhebung aller Maßnahmen als »leichtsinnig« ab. Dies werde von Drosten auch nicht gefordert. Es treffe zu, dass das ...