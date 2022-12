Streik auch nach Weihnachten

Der eine oder andere hat ihn in der Vorweihnachtszeit vielleicht probiert: den alkoholhaltigen, gewürzten, warmen Traubensaft von Hauser Weinimport. Außer Glühwein werden bei dem Getränkelieferanten Cocktails, Sangria, Fruchtweine und Kinderpunsch abgefüllt. Weine aus aller Welt werden in Flaschen oder Tetra-Paks gefüllt. Nach eigenen Angaben mache Hauser 130 Millionen Abfüllungen pro Jahr. Zu den Kunden gehören Aldi, Lidl, Rewe und Konsorten. Aber – so fasst es die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) zusammen – Hochprozentiges landet hier nur in Flaschen, nicht in der Lohntüte. Deshalb haben die Beschäftigten des Betriebs im bayerischen Fischach seit drei Wochen für höhere Gehälter und für einen Tarifvertrag gestreikt. Statt Verhandlungsbereitschaft hat ihnen die Geschäftsführung kurz vor Weihnachten Abmahnungen zukommen lassen. Dennoch steht nun das Angebot von zwei Euro im Raum. Die unterste Lohngruppe würde damit 14 statt zwölf Euro erhalt...