Zum Inhalt dieser Ausgabe | Smart Casual Kamingespräch zur »Zeitenwende« Detlef Kannapin Claudine I., die Majorin: Na, meine Damen und Damen, wie haben wir das gemacht? Der Fücksilier: Wir müssen mehr machen! Claudine I.: Gemach. Alles zu seiner Zeit. Immerhin haben wir von der Abteilung Krisenprävention folgende Ergebnisse vorzuweisen: Die Zeitenwende ist vollzogen. Wir haben einen Aggressor und einen Freiheitskorridor. Wir haben eine pazifistische Rüstungsindustrie. Die OUN ist die neue UNO. Die Heimatfront ist begradigt. Und die Sowjetunion für alle Menschheitsverbrechen seit 1848 verantwortlich. Claudine II., die Weberin: Ja. Und meine Forschungen zur gleichen Schuldlast von Stalin und Hitler am Ausbruch des Zweiten Weltkrieges haben mitgeholfen. Aus Quellen der SS-Leitstellen. Der Bundeswehrhistoriker: Darüber müssen wir uns mal unter vier Augen unterhalten, Mausebärchen. Claudine II.: Hahahaha. Die Ausschussvorsitzende: Ich sage nur drei Worte: »Himars«, »Patriot«, »Stinger«. Das ist das Evangelium unserer Tage. Der ehemalige Bundespräs...

