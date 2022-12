»Wo rohe Kräfte sinnlos walten, da kann kein Knopf die Hose halten«, heißt es zur Hälfte in Schillers »Lied von der Glocke«. Wenn mir ein Knopf fehlt, gehe ich in den Laden von Knopf-Paul. In seiner Geschäftschronik steht: »In den 70er Jahren, als die schnell zu handhabenden Reißverschlüsse das mühevolle Knöpfen verdrängten, gerieten Knopfdesigner ins modische Abseits, und genau in dieser Zeit begann ich mit meinem Knopfhandel.«

Damals haben wir noch gelacht über Pauls närrische Knopfsammelei, nicht ahnend, dass die antiautoritäre Bewegung (APO) schon vorbei war – und wieder die Reintegration in das »Schweinesystem« anstand. Knopf-Paul hatte schon als Schüler das Sortiment eines aufgelösten Knopfladens übernommen, »um nebenbei Geld zu verdienen«. Als Michael Wewerka 1970/71 den ersten Flohmarkt an der TU organisierte, mietete auch Paul einen Stand, aber »trotz Verkauf und Tausch« häuften sich bei ihm »immer mehr Schätze an«.

1979 eröffnete er seinen erste...