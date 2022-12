Kein Trittbrettfahrer

Es war November 1990, und die Edition Ost im Besitz der Wochenzeitung Berliner Linke. Ein heimatlos gewordener Autor, dessen Nase wohl fast jeder in der DDR aus dem Fernsehen kannte, klopfte an die Redaktionstür. Das Land mitsamt Fernsehsender war verschwunden, klassisch okkupiert, und der Mann aus gutem Grund verärgert. Doch sein Text las sich lustig. In einer Glosse erheiterte sich der Verfasser über ein SPD-Wahlplakat, das eine Dreijährige mit Windel und Stirnband bei dem Versuch zeigte, eine schwere Hantel zu heben. Darüber stand: »Mit uns gelingt’s«. Aus der Realsatire hatte Günter Herlt eine literarische gemacht. Sie erschien in der Folgeausgabe (zügig, schon am 2. Dezember sollte nämlich gesamtdeutsch gewählt werden).

Fortan lieferte »Stechlin« – unter diesem Pseudonym schrieb er bis zur Einstellung der Zeitung im Sommer 1996. Die aber ging damals nicht ein, das am Rande, weil die Honorarforderungen des Autors zu hoch waren: Er schrieb pro bono, fü...