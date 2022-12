Weihnachten auf Maloche

Auch zu Weihnachten, wie überhaupt an Feiertagen, müssen Menschen arbeiten. Insbesondere in Handel, Verkehr und Logistik, dem Gastgewerbe und im Gesundheits- und Sozialwesen. Je nach Tag und Uhrzeit sind es zwischen acht und 20 Prozent der Erwerbstätigen, wie das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung am Donnerstag mitteilte. Das ist nicht überraschend, wenngleich der 24. und der 31. Dezember in einem a...