Weihnachtliche Hasspredigt

Wären Maria und Josef schutzsuchend ins sächsische Bautzen gekommen, sie hätten wohl auch in einem Stall übernachten müssen. Zumindest haben dort Politiker der Partei, die das C im Namen führt, ganz eigene Vorstellungen von christlicher Nächstenliebe. Das machte CDU-Landrat Udo Witschas in seiner am Dienstag abend auf Facebook veröffentlichten rassistischen Weihnachtsbotschaft zur Flüchtlingspolitik deutlich. »Es ist nicht unsere Absicht, den Sport, ob nun den Schul- oder den Freizeitsport, jetzt für diese Asylpolitik bluten zu lassen«, versicherte Witschas hinsichtlich der Befürchtung, dass Turnhallen als Notunterkünfte für Schutzsuchende herhalten müssten. Das Landratsamt wolle auch nicht, dass Menschen, »die unsere Kultur nicht kennen, die unsere Regularien nicht kennen«, in leerstehenden Wohnungen und Mehrfamilienhäusern untergebracht würden, was den »sozialen Frieden« gefährde. Abschließend wünschte der im Sakko mit Krawatte drapierte Witschas »frohe...