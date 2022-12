Radikales vorerst ausgeklammert

Die Verschmelzung von politischem Rechtsextremismus und hochgradiger religiöser Rigidität ist, historisch betrachtet, äußerst selten und kann geradezu als eine Besonderheit des Staates Israel gelten. Mit der sechsten Regierung von Benjamin Netanjahu kommt auf die Mehrheit der israelischen Bevölkerung, die religiös, aber nicht fanatisch ist, einiges zu, das Konfrontationen wahrscheinlich macht.

Der Jerusalemer Stadtteil Mea Schearim gilt als bedeutendste Hochburg der »Ultraorthodoxen«. Am Montag berichtete die Jerusalem Post, dass dort ein Lebensmittelladen am Freitag als dem Vortag des Schabbat sowie an Tagen, die einem Feiertag vorangehen, Frauen den Zutritt verwehrt. Diese seltsam erscheinende Anordnung hat einen alten religiösen Hintergrund: Zu bestimmten Zeiten gelten Frauen als »unrein«. Wenn ein Mann sie dann zufällig oder absichtlich berührt, wird auch er »unrein«. Dadurch wäre er am Schabbat oder anderen Feiertagen für die Teilnahme an religiösen ...