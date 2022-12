Sardinien – Arche aus Stein

Als man damals auf die Idee kam, die Alpen zu schaffen, hatte ein kleines Stück Italien keinen Bock. Doch statt traditioneller Kleinstaaterei griff Sardinien zu radikaleren Mitteln und löste sich vom Festland. In Richtung Afrika aufs Meer gedriftet, beherbergt die Insel zwar nicht zwei von jeder Art, aber doch so einiges Kriech- und Krabbelzeug, das sich sonst nirgends finden lässt, wie etwa die Sopramonte-Höhlensalamander. Österreich 2021.

Arte, 16.55 Uhr

Sport zu Hause

Einfacher geht’s nicht

Was denken Sie, macht man hier in den Schreib- und Recherchepausen in den jW-Redaktionsräumen? Richtig, proletarische Fitness! Ganz ohne teure Geräte, man stemmt und stützt einfach einander. Können Sie auch! BRD 2022.

MDR, 17.00 Uhr

Magie der Märchen

Hänsel und Gretel auf der Spur

Die Krum...