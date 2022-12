Appell gegen »Weiter so«

Fast alle Bundesländer bilden deutlich weniger Lehrkräfte aus, als sie einstellen. Das führt zu einem Mangel an Lehrerinnen und Lehrern, der sich seit Jahren aufgebaut hat und nach Auffassung der Fachleute noch nie so groß war wie heute. Mehr als 80.000 Lehrkräfte werden nach Schätzungen bis 2030 in der BRD fehlen. Um dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten, schlägt Mark Rackles, früherer Staatssekretär für Bildung, Jugend und Wissenschaft in Berlin, zwei Maßnahmen vor: einen Staatsvertrag zwischen den Bundesländern und eine Ausbildungsoffensive. Die Empfehlungen hat Rackles in einer Expertise für die Rosa-Luxemburg-Stiftung ausgearbeitet, die er am Montag bei einer Pressekonferenz in Berlin vorstellte. Mit dabei war der thüringische Bildungsminister Helmut Holter (Die Linke), der das Vorwort zur Broschüre schrieb.

Die Situation im Bildungsbereich sei von einer »hohen Dramatik«, erklärte Rackles. Aktuell würden nach Zahlen der Kulturministerkonferenz (KMK)...