Ukrainisches Verdun

Vor dem Krieg war Bachmut in der Ostukraine eine Mittelstadt mit gut 70.000 Einwohnern, die vor allem als Zentrum der Salzgewinnung bekannt war – und Historikern als Schauplatz eines grausigen Massenmords an Jüdinnen und Juden, die im Sommer 1942 in einem Bergwerksstollen lebendig begraben wurden. Bilder, die sich im Internet erhalten haben, zeigen kleinstädtische Sehenswürdigkeiten wie in Elefantenform geschnittene Buchsbäume im Stadtpark, eine hölzerne Wassermühle und dergleichen.

Auf aktuellen Bilder dagegen sieht man eine Ruinenlandschaft. Die ersten russischen Granaten explodierten Mitte Mai in Bachmut, aber die Offensive gegen die Stadt begann erst Anfang August, nachdem sich die ukrainischen Truppen aus dem Ballungsraum von Lissitschansk und Sewerodonezk hatten zurückziehen müssen und die an der – heute allerdings nicht durchgehend befahrbaren – Europastraße von Charkiw nach Rostow am Don liegende Stadt als Auffangstellung genutzt hatten. Nachdem r...