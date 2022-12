Knüppel aus dem Sack

»Der Skandal fängt an, wenn die Polizei ihm ein Ende bereitet.« Diese Worte von Karl Kraus wurden im vergangenen Jahr wieder auf bittere Weise bestätigt. Allein im August starben in Deutschland vier Menschen innerhalb von sechs Tagen bei Polizeieinsätzen. Übermäßige Gewalt und Todesfälle durch Polizistinnen und Polizisten sorgten 2022 gehäuft für Schlagzeilen und Debatten. Es sind bestimmte Menschen, deren Leben dadurch besonders gefährdet ist, bestimmte Situationen, in denen sich die Gewalt häuft, sowie bestimmte, von Polizisten entwickelte Annahmen, die in diesen Situationen zu Eskalationen führen. Begünstigt wird illegale Polizeigewalt aber auch dadurch, dass nur in seltenen Fällen, in denen sie durch Aufnahmen unabweisbar belegt ist, jemand zur Rechenschaft gezogen wird. Sie wird zudem systematisch dadurch aufrechterhalten, dass sich Politiker fast des gesamten politischen ­Spektrums auch in krassesten Fällen solange wie möglich schützend vor die Täte...