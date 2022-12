Der allgemeine Stand

Wenn ein Reich in der Wirklichkeit zerfällt, sagt Georg Wilhelm Friedrich Hegel, beginnt der philosophische Reflexionsprozess. So nimmt es nicht Wunder, dass auch seit dem Untergang der Sowjetunion Kommunisten ein vertieftes Verständnis ihrer Weltanschauung anstreben. Von »Vom Kopf auf die Füße?« (2013), Sahra Wagenknechts erstem und letzten Buch als Marxistin, bis hin zu Andreas Hüllinghorsts zweiteiligem Aufsatz »Das Programm der Verwirklichung der Philosophie« (2021)¹ standen dabei vor allem die historischen Anfänge des Marxismus im Mittelpunkt. Der erste Weg zu einem Theoriegebäude, das auf neue Weise begründungsbedürftig geworden ist, führt notwendig über seine eigene Entstehung. Und hier stößt man als dialektischer Materialist in der Tat auf Probleme. Wie der Marxismus entstand, ist längst nicht auf zufriedenstellende Weise ausgewiesen. Alle bisherigen Erklärungen halten sich entweder rein in der »ideellen Sphäre« auf, behandeln also lediglich die i...