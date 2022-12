Mensch mit Rad: Der Wagner

Schon die Kelten waren gute Wagner, wahrscheinlich ist der Beruf aber so alt wie das Rad, das in Europa seit mehr als 5.000 Jahren bekannt ist. Der Wagner baute und reparierte Räder und Gefährte wie Karren und Kutschen, aber auch Eggen und Pflüge, Schlitten, Stiele und größere Küchengeräte. Wagenräder galten als besonders schwierig. Ein Wagenrad wurde von einem erfahrenen Wagner an einem Tag gefertigt und musste solange halten, dass es mindestens zweimal vom Schmied beschlagen werden konnte, bevor es zerbrach – angesichts der unebenen Straßen damals kein leichtes Unterfangen.

Bis zum Beginn der Industrialisierung war Wagner ein weitver...