Gewalt im Fokus

Das österreichische feministische Magazin an.schläge legt den Finger in die Wunde der patriarchalen Gesellschaft. Das aktuelle Heft befasst sich mit geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen. Österreich liegt bei der Zahl der Femizide in Europa im oberen Feld, die Künstlerin Sanja Ivekovic gibt Gewaltbetroffenen mit ihrer Installation »Frauenhaus« ein Gesicht. Die Kroatin stellt Gipsabgüsse von Frauen auf, die Schutz gesucht haben – ihre Gewaltgeschichten sind darunter zu lesen. Illustratorin Hong Le legt den Schwerpunkt auf Intersektionalität. In ihrer Bildstrecke in Comicform verarbeitet sie Diskriminierung in bezug auf Herkunft wie auch als Frau.

Im Bericht von Anna Lindemann wird der als privat gerahmte Bereich berührt: Gewalt in der Partnerschaft. Daphne hat beschlossen, dass Schweigen nicht weiter bringt und berichtet von der Schwierigkeit, sich selbst und der Welt einzugestehen, dass man vom Partner »bedroht, geschlagen und vergewaltigt« wurde. D...