Niederlande: Neue Naturinsel im Markermeer

Eine Nation trägt Hochwasserhose: Die Niederlande saufen ab. Um so überraschender ist es, von den Marker Wadden zu hören. Fünf aufgespülte Inseln im kleinen Markermeer. Auf den Inselchen: ganze 650 Tier- und Pflanzenarten. Niederlande 2021.

Arte, 16.55 Uhr

Landgasthäuser Weihnachten

Fränkische Schweiz

Klarinettenkonzerte in der Teufelshöhe Pottenstein. Duftender Elisenlebkuchen aus der Pinzberger Konditorei. Die Leute in der »Fränkischen« machen es sich zum Jahresende fein. Vor allem am Esstisch, denn es gibt Kalbsbäckchen mit hausgemachten Spätzle und gebackenes Bachsaiblingfilet in Kartoffelmantel. Man möchte direkt hinziehen. BRD 2016.

BR, 19.30 Uhr

Re: Weg vom Erdgas!

Landwirte als Energieversorger

Man darf es sich natürlich nicht vorstellen, als stünde der Bauer hi...