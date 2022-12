Auf dem Trittbrett

»Warum gibt es in den Vereinigten Staaten keinen Sozialismus?« fragte 1906 der Soziologe Werner Sombart in der berühmten gleichnamigen Schrift und lieferte die Antwort auf diese Frage gleich mit. Der chronische Arbeitskräftemangel hatte nicht nur den Amerikanischen Bürgerkrieg (1861–1865) zwischen einer auf Sklaven beruhenden agrarischen Produktionsweise im Süden und einem auf freier Lohnarbeit basierenden Industriekapitalismus bedingt. Er verringerte auch die Tendenz, dass das Kapital auf eine »industrielle Reservearmee« der Arbeitssuchenden zurückgreifen konnte, um die Löhne ständig nach unten zu drücken. Zugleich erzwang die Knappheit der Ware Arbeitskraft auch ständige technische Innovationen, um relativ teure lebendige Arbeit durch Maschinen, also tote Arbeit, und durch immer effizientere Produktionsmethoden zu ersetzen (»Efficiency craze«). Dies machte indes das US-Industriekapital und auch das US-Agrarkapital besonders wettbewerbsfähig und exportst...