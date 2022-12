Mit uns kein Verstecken

In klirrender Kälte gingen am Donnerstag in Berlin erneut knapp 2.500 Lehrerinnen und Lehrer für kleinere Klassen auf die Straße. Es war bereits der siebente Streiktag der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Berlin in diesem Jahr. Beim Senat stoßen die Demonstranten bisher auf taube Ohren.

Die Personalnot ist seit langem groß, die Schulen bröckeln und bröseln. Laut Senatsverwaltung für Bildung fehlen in der Stadt zur Zeit 20.600 Schulplätze. Viele Lehrkräfte beklagen, dass sie vor immer volleren Klassen immer weniger Zeit für die einzelnen Schülerinnen und Schüler haben. Gerade Kinder mit Problemen blieben dadurch auf der Strecke.

»Viele Probleme wie häusliche und sexualisierte Gewalt haben sich mit der Pandemie verschärft«, sagt die outgesourcte Sozialarbeiterin Ines Heider gegenüber jW. »Größere Klassen machen es natürlich viel schwieriger, darauf zu reagieren.« Heider arbeitet in der Neuköllner Kepler-Schule und beobachtet zunehmend, wie sich...