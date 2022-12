Rückenwind für Rassisten

Wo kein Damm ist, kann auch nichts brechen: Innerhalb einer Woche hat auf Kreisebene die AfD offenbar gleich zweimal einen Antrag mit den Stimmen der CDU durchbringen können. Im Kreistag Mittelsachsen in Freiberg beschloss das Parlament am Mittwoch abend, dass der Landrat eine Änderung des Teilschulnetzplans beantragen soll. Der Beschluss sei auch mit Stimmen der Christdemokraten zustande gekommen, kritisierte die Landtagsabgeordnete Marie Müser (Bündnis 90/Die Grünen) am Donnerstag per Twitter. »Eine Zusammenarbeit mit der AfD steht für uns nicht zur Debatte und ist ausgeschlossen«, zitierte sie demnach eine Aussage des sächsischen CDU-Landeschefs Alex­ander Dierks vom Mittwoch.

Eine offizielle Angabe darüber, mit welchen Stimmen der AfD-Antrag angenommen wurde, lag am Donnerstag noch nicht vor. Die Kreistagsfraktion der Partei gibt auf ihrer Internetseite lediglich an, dass der Vorstoß erfolgreich war. Eine Bekanntmachung des Parlaments zur Stimmenverte...