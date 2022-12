Such den Putin

Dass die Mühlen der Gesetzgebung in Polen langsam mahlten, kann man dem Land unter seiner jetzigen Regierung nicht vorwerfen. Kaum hatte am 7. Dezember eine Reportage des liberalen Fernsehsenders TVN24 den Vorwurf erhoben, ein bereits im März unter dem Vorwurf der Spionage für Russland festgenommener Beamter des Warschauer Standesamtes sei unter der ersten PiS-Regierung (2005–2007) ins Amt gekommen und mehrfach befördert worden, präsentierte die Regierungspartei die Retourkutsche: Sie will eine »Überprüfungskommission« berufen, um russische Einflüsse auf Politik, Verwaltung, Gesellschaft und Geschäftswelt nicht nur aufzudecken, sondern auch zu »eliminieren«. Das Mandat der Kommission soll die Jahre 2007–2022 umfassen, die erste Regierungszeit der PiS also nicht. Schließlich hatte die ­Kaczynski-Partei damals gemeinsam mit der populistischen Bauernbewegung »Selbstverteidigung« regiert, aus der einzelne Aktivisten später als »prorussische« Lobbyisten in Ers...