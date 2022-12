Zum Inhalt dieser Ausgabe | Von Krise zu Krise In der Mongolei gehen die Menschen erneut gegen Korruption auf die Straße. Das Land bleibt abhängig von Rohstoffexporten Eike Seidel Anfang Dezember haben sich Tausende von Mongolen auf dem zentralen Sukhbaatar-Platz in der Hauptstadt Ulaanbaatar versammelt, um gegen den »Kohlediebstahl« zu demonstrieren und die Absetzung der Regierung zu fordern. Trotz Eiseskälte von bis zu minus 20 Grad Celsius harrten die Demonstranten stundenlang aus und versuchten, den Regierungspalast zu stürmen. Dabei wurden mehrere Sicherheitsbeamte verletzt. Auslöser der Proteste war die schleppende Aufklärung eines groß angelegten Korruptionsskandals, der schon Jahre zurückliegt. Es war aufgedeckt worden, dass die offiziellen Mengenangaben der in die Volksrepublik China exportierten Kohlemengen mit den Zahlen, die dort als aus der Mongolei importierte Kohle verzeichnet wurden, um mehrere hunderttausend Tonnen differieren. China hatte mehr Kohle aus der Mongolei importiert, als die offiziellen Zahlen der Erdene Tavan Tolgoi (ETT), der Betreiberfirma der Kohlegruben von Tavan Tolgoi, aussagten. Devisenquelle Ko...

