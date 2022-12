Kranker Wald

Die Bilanz schreckt auf: Nur noch acht Prozent der Brandenburger Bäume seien als gesund einzustufen, erklärte Landesumweltminister Axel Vogel (Bündnis 90/Die Grünen) bei der Vorstellung des Waldzustandsberichts 2022 am Montag in Potsdam. Zum Vergleich: Bis 2018 – vor der Trockenperiode – lag dieser Wert im Schnitt stets bei mehr als 40 Prozent. Besonders betroffen sind Buchen und Eichen. Jeder zweite Baum weist der Stichprobe zufolge deutliche Schäden auf. Selbst der Zustand »trockentoleranter« Baumarten wie Kiefern hat sich in den vergangenen Jahren teils erheblich verschlechtert.

Soweit der Befund. Bloß, was sind die Gründe – neben dem dürrebedingten »Trockenstress« – für diese bedrohliche Situation? Zuvorderst »strukturarme Monokulturen«, sagte Christiane Schröder, Geschäftsf...