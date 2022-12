Gegründet 1947 Sa. / So., 17. / 18. Dezember 2022, Nr. 294

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Sin embargo Ken Merten Wir tauschen keimlos Waren und Devisen. Sie steckt meine Kreditkarte ins Gerät und tippt mit den langen Kunstfingernägeln den Betrag ein. Ich mag Sterilität manchmal. Sie schaut gelangweilt an mir vorbei. Die Faust, die die Kassiererin mit den Gelnägeln nicht machen kann, macht Havanna, als ich aus dem klimatisierten Devisenladen auf die Straße trete. Mein Magen dreht sich kurz wegen der Hitze. Ich spüre meinen Jetlag. Eine getigerte Katze mit struppigem Fell kommt erwartungslos auf mich zu und spart sich das Maunzen. Ich pule Sonnenbrand von meinem Unterarm. Als das Hautstückchen auf den Boden fällt, schnuppert sie nur kurz daran. Dann geht sie weiter zu dem geschlachteten Huhn, das Santeras eben im Rinnstein abgelegt haben. Die Katze bleibt auf Abstand, als wäre sie sich der Heiligkeit des Opfers bewusst und wollte keinen Ärger anzetteln. Den Beutel mit Energydrinks, Klopapier und einer Flasche Rum hat man mir in einen zweiten Beutel gesteckt, damit nic...

Artikel-Länge: 18954 Zeichen

Dieser Beitrag ist gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen