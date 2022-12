Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Gute Nacht, Harry!« Heinrich Heine zum 225. Geburtstag Norman Philippen Ins gute Gespräch mit toten Dichtern kommt, wer sie klug befragt. Der ADFC Düsseldorf etwa fragt zu Heines 225. Jahrestag: »Was gibt Wärme? Sind es geschichtlicher Ruhm und militärische Ehre oder doch lieber Heißgetränke und ein verliebter Kuss?« Verliebte Küsse fand der Wahlexil­pariser prima, das gilt als gesichert. Und Heißgetränke mag fast jeder. Ob aber noch so heiße Küsse oder ein Kaffee den Heine stärker wärmen konnten als die Aussicht, (Literatur-)Geschichte zu schreiben? Die Vorstellung, dass im Jahr 2022 ein wirr bärtig Männlein auf seinen Schultern hockt, mit Klampfe Gemeinsamkeiten bejault und dieses Terrortheater als »Zwiegespräche mit Heine« verkauft? Ein Abend mit Wolf Biermann hätte den Klassiker wohl eher erhitzt denn erwärmt. 1972 stritt man zum 175. Geburtstag auf Heine-Kongressen in Weimar und Düsseldorf noch hitzig um die Deutung des politisch engagierten Journalisten und Schriftstellers und legte fast zur selben Zeit konkurrierende h...

