Warschau pocht auf Enteignung

Die Bundesregierung steht unter Druck: In knapp drei Wochen will sie auf die Einfuhr von russischem Rohöl verzichten, aber die Versorgung der PCK-Raffinerie in Schwedt ist nach wie vor nicht geklärt. Wie es weitergeht, hängt vor allem von Ersatzlieferungen aus Polen ab. Doch wie das Handelsblatt am Montag berichtete, will Warschau weiterhin erst aushelfen, wenn der bisherige Mehrheitsaktionär – der russische Energiekonzern Rosneft – komplett aus der Raffinerie verdrängt ist.

Im September erst hatte die Bundesregierung einen Schritt auf die polnische Seite zugemacht und stellte Rosneft Deutschland kurzerhand unter ihre Treuhandverwaltung. Doch Warschau reicht es nicht, dass die russische Seite keinen Einfluss mehr auf die PCK-Raffinerie hat und keine finanziellen Mittel mehr nach Russland abfließen können. Wie das Handelsblatt nun aus polnischen und deutschen Regierungskreisen vernommen haben will, pochen die Polen weiterhin auf eine Enteignung.

Noch in di...