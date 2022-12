Verengung des Debattenraums

Der Ort wirkt aus der Zeit gefallen. Zwischen Luxuseigentumswohnungen in sanierten Altbauten und teuren Modeboutiquen im ehemaligen Berliner Scheunenviertel befindet sich das Coop Anti-War Café. Alle Wände des kleinen Raums sind vollgeklebt mit Plakaten. Zu sehen sind Hugo Chávez und indigene Aktivisten aus Nordamerika, Aufrufe für die Freiheit des Journalisten Julian Assange, für ein Ende der Blockade gegen Kuba sowie zum Frieden mit Russland. Bier kostet 2,50 Euro – halb soviel wie sonst in diesem Kiez. Betreiber dieses seit 2005 bestehenden Refugiums für Antiimperialisten ist Heinrich Bücker. Seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine sieht sich der Wirt, der Mitglied in der Kommunistischen Plattform der Partei Die Linke sowie in der VVN-BdA ist, zunehmend mit Anfeindungen bis hin zu Beschädigungen am Eingang konfrontiert.

Nun ist gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen »Belohnung und Billi...