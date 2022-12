Konkurrenz und Solidarität

Als noch Fabrikhallen die Norm der kapitalistischen Arbeitsstätte setzten, hieß es »Arbeiterbewusstsein«, wenn man sich mit dem politischen Bewusstsein der Lohnabhängigen befasste. In der modernen »Dienstleistungsgesellschaft« wirkt in vielen Fällen das Büro auf das Bewusstsein der Beschäftigten ein. Angefangen bei der Kleiderordnung: Business Look statt Blaumann.

Der Gegenstand bleibt unverändert wichtig, und auch deshalb ist das Schwerpunktthema des aktuellen Heftes der Zeitschrift Z »Lohnabhängigenbewusstsein – Solidarität und Konkurrenz in der Krise« interessant. Fünf Beiträge stellen die Frage nach der Entwicklung des Gesellschaftsbewusstseins von Lohnabhängigen. Sie sind n...