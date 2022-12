Etikettenschwindel »Tierwohl«

Das ist noch wenig, beinahe nichts: Der Entwurf zum geplanten Tierhaltungskennzeichnungsgesetz aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium (BMEL) von Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen). Denn der bleibe »weit hinter den Erwartungen zurück«, so Ina Latendorf, agrarpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion von Die Linke, am Wochenende zu jW.

Worum geht es im Entwurf, über den am vergangenen Donnerstag in erster Lesung im Bundestag debattiert wurde? Das künftige sogenannte Tierwohllabel soll für Verbraucher mehr Transparenz in Sachen Tierhaltung bringen, Standards in den Ställen erhöhen. Fünf Haltungsformen gibt es: Stall, Stall plus Platz, Frischluftstall, Freiland und Bio. Aber: Dieses erstmals verpflichtende Kennzeichen umfasst zunächst nur frisches, unverarbeitetes Fleisch ...