Fadenscheinige Rechtfertigung

Das militärische Engagement der Bundeswehr im Irak mit 280 deutschen Soldatinnen und Soldaten, die im Rahmen der »NATO Mission Iraq« (NMI) und des sogenannten Anti-IS-Einsatzes »Operation Inherent Resolve« (OIR) vor Ort stationiert sind, wirke der Bedrohung des sogenannten Islamischen Staates (IS) »weiter nachhaltig« entgegen, behauptet die Bundesregierung in einer am 10. Oktober veröffentlichten Unterrichtung des Parlaments. Man wolle die »erreichten Erfolge und Fortschritte« konsolidieren und absichern. Die irakischen Streitkräfte sollten befähigt werden, »die Sicherheit des Landes eigenständig gewährleisten zu können«, so die Bundesregierung über eine Armee, die von US-Soldaten ausgebildet worden war, bevor der IS im Jahr 2014 große Teile des Landes ohne nennenswerten Widerstand überrannte. Die territoriale Kontrolle konnte ihm nur durch erhebliches Zutun iranischer militärischer Einheiten und der vom Iran unterstützten irakisch-schiitischen Volksmobil...