Re: Ofen an, wer kann?

Mit Holz und Kohle durch den Winter

Die Wärme einer Wohnung ist an die soziale Frage gekoppelt. War sie schon immer, in Zeiten der Energiekrise wird das nur offensichtlich und drängend. Denn das schmuddelige Wetter in Kaltland lässt sich nicht mit einem zweiten Pulli regeln, anders als Menschenfeind Thilo Sarrazin es einst für jene empfahl, die damals noch Hartz IV bezogen. Ist die Kälte drin im Körper, dann bleibt sie, ohne Heizung und Warmwasser, auch drin. D 2022.

Arte, 19.40 Uhr

Die Kleiderordnung der Tiere

Wer trägt was und warum?

Wandelbare Wesen: Im Sommer braun, im Winter weiß ist der Polarfuchs. Und manches Federviech braucht das nötige Äußere, um während der Paarungszeit ausreichend auf sich a...