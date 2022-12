Zum Inhalt dieser Ausgabe | Ins Blaue Fast wie »Downton Abbey«: Ein neuer Roman über Nietzsches Italienreise im Winter 1876 André Weikard Ein Zitronenbäumchen auf dem Buchcover, der Titel sonnengelb: »Tage in Sorrent« kommt daher wie ein Buch für den Strand, für die Fährfahrt gen Süden, für den Sommerabend mit einem randvoll gefüllten Limoncelloglas, in dem versonnen ein Eiswürfel dümpelt. Ein Reiseroman, passenderweise erschienen im Hamburger mare-Verlag. Aber geht das, wenn der Protagonist der Geschichte Friedrich Nietzsche heißt? Der Philosoph mit dem Hammer, der Moralzertrümmerer aus dem 19. Jahrhundert mit seinem verächtlichen Blick auf Glauben, Schönheit, Zärtlichkeit – und Frauen? Vorweg: Ja, es geht. Das Autorenpaar Andrea und Dirk Liesemer erzählt von Nietzsches Italienreise 1876, von einem letzten Zusammentreffen mit Richard Wagner, das zum endgültigen Zerwürfnis führt, mit einer Eleganz und Leichtigkeit, als rieben sich nicht gerade zwei Geistesgrößen des Jahrhunderts aneinander, sondern als drucksten zwei alte Schulfreunde, deren Lebenswege sich lange getrennt haben, bei ihrem W...

Artikel-Länge: 4813 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen