Festgehaltener Dritter

Im Rahmen des kürzlichen Austausches von Gefangenen zwischen Russland und den USA soll es auch um den vor einem Jahr in Berlin verurteilten »Tiergartenmörder« Wadim Krassikow gegangen sein. Das berichtete am Wochenende die New York Times unter Berufung auf Quellen in der US-Administration. Demnach habe Russland die USA aufgefordert, gegenüber den deutschen Behörden auf eine Freilassung Krassikows zu drängen. Zu entsprechenden Sondierungen in Berlin sei es auch gekommen, doch die deutschen Behörden hätten eine Freilassung Krassikows »verständlicherweise« – so die NYT – abgelehnt. Mit besonderem Nachdruck scheint die US-Seite die Sache also nicht betrieben zu haben.

Der Bericht der Zeitung stimmt im Prinzip mit Informationen überein, die bereits im vergangenen Sommer u. a. auf Tagesschau.de veröffentlicht worden waren. Nur hatte es dort geheißen, die USA selbst hätten es abgelehnt, Krassikow in den Austausch einzubeziehen: Er sei rechtskräftig verurteilt wo...