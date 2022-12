Wirtschaft bleibt pessimistisch

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist weiterhin trüb. Sie konnte sich zuletzt zwar etwas aufhellen, erklärte das Statistische Bundesamt am Donnerstag; dennoch bleibt sie pessimistisch. Von einer ausgewachsenen Wirtschaftskrise könne gleichwohl keine Rede sein. Dieser Befund deckt sich mit denen, die verschiedene Wirtschaftsinstitute am Ende dieser Woche veröffentlichten.

Das Leibnitz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) gab den aktuellen Insolvenztrend heraus. Die Zahl der Firmenpleiten erreichte demnach im November mit 808 Insolvenzen den höchsten Stand im laufenden Jahr. Im Vergleich zum Vormonat ist das eine deutliche Zunahme: Im Oktober meldeten 722 Personen- und Kapitalgesellschaften Insolvenz an. Auch im Vergleich zum Vorjahresmonat belief sich der Anstieg auf 23 Prozent. Doch im langfristigen Vergleich bleiben die Insolvenzzahlen auf einem niedrigen Niveau: Im Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2019 gingen im November 1.007 Firmen bank...