Keine Begeisterung für Spaltung

Am Wochenende treffen sich inmitten anhaltender Spekulationen über eine bevorstehende Spaltung Partei- und Fraktionsvorstände der Linkspartei aus Bund und Ländern in Leipzig zu einer Aussprache über die Lage der Partei und die politische Linie in den nächsten Monaten. Ein Eklat ist nicht zu erwarten: Während der harte Kern der linksliberalen Parteiströmung weiter eine »Richtungsentscheidung« fordert, ist zuletzt deutlich geworden, dass nennenswerte Teile des Parteivorstandes und prominente Mitglieder wie Gregor Gysi vorläufig keinen...