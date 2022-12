Der Kulturkrieger

»Der Sinn für Ironie und das Groteske kennzeichnen sein Werk in bester Heinescher Tradition (…) Juri Andruchowytsch setzt sich leidenschaftlich für den europäischen Gedanken ein und vertritt die Identität der Ukraine als Kulturnation.« Mit diesen Worten begründet die Jury des Düsseldorfer Heine-Preises die Ehrung des ukrainischen Schriftstellers.

Kultur und (West-)Europa ist für Andruchowytsch eins. Er stammt aus der Stadt Stanyslawiw, dem heutigen Iwano-Frankiwsk, die einst zum Kronland Galizien und damit zu Österreich-Ungarn gehörte. Das versunkene Imperium prägt die Region nach Ansicht des Schriftstellers noch heute. »Es hat uns gelehrt, nach Westen zu blicken und uns an der zarten Dämmerung des Okzidents zu delektieren«, schreibt er 1994 wehmütig in dem Essay »Erz-Herz-Perz«. Ganz totzukriegen sei die alte Herrlichkeit selbst in Sowjetzeiten nicht gewesen. So gab es »ein paralleles, geheimes Lwiw« mit Schattengestalten »aus dem entrückten, kaiserlich-...