Die Nordstory – Genial Regional

Ein Wahlnorderneyer braut Bier für die Insel. Zwei Landwirte richten einen Lebensmittelladen in Jeddingen ein. In Isernhagen bei Hannover wird nach dem Prinzip der Permakultur angebaut. Und in Papenburg gibt ein Milchbauer seine Kühe zur Adoption frei. Es ist was los im Norden! D 2022.

NDR, 15 Uhr

Kielings wilde Welt

Die Überlebenskünstler

Man hat’s nicht leicht im Leben. Ständig und immer droht Gefahr. Der Kleine Schwertwal denkt sich das und sucht sich einen Begleiter mit ordentlich Masse: Er zieht mit dem Großen Tümmler als Bodyguard umher. Währenddessen haben japanische Schneeaffen die beste Methode gegen 25 Grad Celsius unter Null und den drohenden Schnupfen gefunden: Sie begeben sich zum Planschen in heiße Thermalquellen. Herrlich! D 2016.

Arte, 18.30 Uhr

Wissen vor acht – Mensc...