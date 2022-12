Günther, Schöbel, Ehrlich

Ein junger Puppenspieler, am Sonntag vor 75 Jahren in Halle geboren, entfaltete an der Berliner Schauspielschule in Schöneweide sein Können und entwickelte sich in Karl-Marx-Stadt, Berlin und Dresden zum Charakterhelden. Auch vor der Kamera zeigte Matthias Günther sein Talent unter anderem in dem Kinderfilm »Hans Röckle und der Teufel« (1974), der Fontane-Adaption »Stine« (1979) und als Hauptsturmführer in »Der Aufenthalt« (1983) nach Hermann Kant. Nachdem er die DDR 1986 verlassen hatte, spielte er an Häusern in Zürich, Hamburg und Wien und arbeitete als Schauspielprofessor an seiner alten Schule.

Schon im April waren es 60 Jahre, seit Frank Schöbel beruflich singt. Im selben Jahr 1962 wurde er Mitglied des Erich-Weinert-Ensembles der NVA, das auch in Schöbels erstem Kinofilm »Reise ins Ehebett« (1966) mitwirkte. Da lagen seine ersten Single-Erfolge wie »Looky-Looky« und »Party-Twist« (beide 1964) bereits hinter ihm. Schnell mauserte er sich zum belieb...