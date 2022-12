Gefeuert wegen Palästina-Reise

Die mediale und politische Hexenjagd auf öffentliche Personen in Deutschland, die sich für die Rechte der Palästinenser stark machen, hat ein neues Opfer gefordert. Der frühere Moderator des Kinderkanals (KiKa), Matondo Castlo, gab bekannt, dass der Sender beschlossen habe, die Zusammenarbweit »nicht mehr zu aktivieren«. »Ich bin also raus«, schrieb Castlo am Montag auf Instagram.

Seit 2021 hatte der auch als Schauspieler und Sozialpädagoge tätige, in Berlin-Neukölln geborene Sohn kongolesischer Eltern als Moderator der KiKa-Sendung »Baumhaus« die Zuschauer des von ARD und ZDF betriebenen Kanals für Kinder und Jugendliche unterhalten. Zum »Verhängnis« wurde dem 29jährigen seine Teilnahme an einem von der linken Palästinensischen Volkspartei im Dorf Farkha bei Nablus auf der Westbank ausgerichteten Jugendfestival mit internationaler Bete...