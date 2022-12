Wolf im Visier

Anfangs rühren die Besen mit ihren metallischen Fransen auf dem Schlagfell der Snare Drum. Leise, kreisförmig. Dann, nach sechs Sekunden setzt eine rauchige Stimme ein: »Vielleicht über die Eisschollen der Oder (…) kommt er herüber, heult unter’m Mond am Ufer des Scharmützelsees. Man sieht ihn hinter’m Deich gleich bei den Schafen (…). Es heißt im Rudel steckt Gefahr.« Wolfsszenen, lyrisch vertont vom Liedermacher Manfred Maurenbrecher. Bloß, ganz so gemütvoll ist die Stimmung nicht, Kontrahenten stehen sich gegenüber, bisweilen feindlich. Denn: 47 Wolfsrudel sind in Brandenburg beheimatet, rund 500 Tiere. Zahlen, die das Bundesamt für Naturschutz (BfN) jüngst für den Beobachtungszeitraum 2021–2022 veröffentlicht hatte. Damit ist die Mark die wolfsreichste Region; weltweit, wohlgemerkt.

Geht es nach dem Aktionsbündnis Forum Natur (AFN), muss die Wolfspopulation reguliert werden. Dringend. Der Lobbyzusa...