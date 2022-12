Stimme der Habenichtse

Der 1920 in Britisch-Guayana, dem heutigen Guyana, geborene Jan Carew gilt als hervorragender Vertreter karibischer Literatur. Er lebte und lehrte vorwiegend in den USA, verbrachte aber in den 1960er Jahren auch einige Zeit in Großbritannien und lernte dort 1965 Malcolm X während dessen letzter Europareise kennen. Dreißig Jahre später begegnete jW-Autor Jürgen Heiser Carew in der kanadischen Provinz Québec, als der Panafrikanist in Montréal im Frühjahr 1995 sein Buch über Malcolm X vorstellte. Carew verstarb am 6. Dezember 2012 im Alter von 92 Jahren im Kreise seiner Familie in Louisville, Kentucky. Aus Anlass des zehnten Todestags nähert sich der Verfasser auf der Basis seiner Erinnerungen und Aufzeichnungen der Persönlichkeit des Romanautors, Dramatikers und Historikers, der laut Race & Class stets »für die Unterdrückten und Geknechteten« eintrat.

Kanada sei nicht gerade der erste Ort, der mit Black Power in Verbindung gebracht werde, schrieb David Aust...