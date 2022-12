Eine schmutzige Geschichte

Die Geschichte von Glyphosat beginnt im Südosten des US-amerikanischen Bundesstaates Idaho. In der dortigen Erde schlummert nämlich Phosphorit, ein Vorprodukt von Glyphosat. Bayers Tochtergesellschaft »P4 Productions« fördert das Sedimentgestein im Tagebau – und sorgt damit bereits für den ersten Eintrag in der Schadensbilanz des Herbizids. »Glyphosat ist vom Anfang bis zum Ende ein hochproblematischer Stoff«, sagt deshalb die Anwältin und Umweltaktivistin Hannah Connor von der US-amerikanischen Initiative »Center for Biological Diversity«.

Die Mineralgemenge enthalten etwa Selen, Uran, Thorium und andere radioaktive Schwermetalle und ihre Abbauprodukte. Gespenstische, surreale Szenen spielen sich rund um die Minen ab, wie der Umwelthistoriker Bart Elmore im Magazin Dissent berichtete. »Ich stand gegen neun Uhr abends hinter einem Stacheldrahtzaun und beobachtete, wie Lastwagen geschmolzene rote Haufen radioaktiver Abfälle abkippten und sich schnell ein A...