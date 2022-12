Die Simpsons

Der Lehrerstreik

Sag mir, wo du stehst: Als die Lehrerinnen und Lehrer an der Springfielder Grundschule mit ihren Forderungen nach Aufbesserung von Arbeitsbedingungen und Gehältern auf taube Ohren treffen, treten sie in Streik. Super. Nur finden sich in einem volksgemeinschaftlich zu nennenden Akt des Voluntarismus ausreichend Ersatzleute, deren pädagogische Kompetenz aber kaum darüber hinausreicht, jedem eine zu »paddeln«, der im Klassenraum auch nur zuckt. Zum Streikbruch kommen Bart und Lisa als Sozialpartnerschaftsbörse: Sie bitten Schulleitung und Lehrkörper zur Schlichtung. USA 1995.

Pro sieben, Sa., 15.20 Uhr

Kochen mit Martina und Moritz

Wer ...