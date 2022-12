Metallarbeiter, organisiert euch

Mehr als 100 Beschäftigte waren am Donnerstag beim Getriebehersteller AUMA Drives GmbH in Coswig bei Dresden im Ausstand. Es war der mittlerweile vierte Warnstreik. Die Beteiligung lag in den beiden zeitweise bestreikten Schichten »bei etwa 90 Prozent«, sagte Betriebsrat Udo Pfeiffer-Ohm gegenüber jW. Er hat noch mitbekommen, wie der traditionsreiche Hersteller 2008 aus dem Flächentarifvertrag ausgetreten ist. Seitdem ist die Bezahlung, gemessen an den immer schneller steigenden Lebenshaltungskosten, deutlich gesunken. Den Ausstieg zu verhindern, fehlte damals die gewerkschaftliche Kraft. Inzwischen habe sich die Lage jedoch deutlich verbessert, erklärte Pfeiffer-Ohm.

Der Produzent von Stellantrieben beschäftigt am sächsischen Standort gut 200 Kolleginnen und Kollegen. Deren Bezahlung bleibt nicht nur unter dem Niveau des Stammsitzes in Baden-Württemberg, sondern auch unterhalb dem des sächsischen Tarifvertrags der IG Metall. Die Differenzen würden »je na...