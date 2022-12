Kritik am »Verfassungstreuecheck«

In Brandenburg bereitet die Landesregierung aus SPD, CDU und Bündnis 90/Die Grünen weiterhin einen »Verfassungstreuecheck« vor. Am Mittwoch fand im Innenausschuss des Landtags die zweite Anhörung von neun sogenannten Verfahrensbeteiligten zum entsprechenden Gesetzentwurf statt, der eine Regelanfrage beim Inlandsgeheimdienst vorsieht. Die geänderte Fassung war am 15. September in erster Lesung durch das Parlament gegangen und in den Ausschuss überwiesen worden.

Die Vertretungen von Städte- und Gemeindetag, Landkreistag, Deutschem Beamtenbund und auch die Landesdatenschutzbeauftragte sahen keine grundsätzlichen Einwände. Bedenken gab es dagegen von seiten des Deutschen Richterbundes Brandenburg: Ein Gesetz mit Regela...