»Journalismus ist kein Verbrechen«

Zwölf Jahre sind vergangen seit der größten Enthüllung der Plattform Wikileaks. Aus diesem Anlass hatten sich am Montag wie gemeldet die fünf ursprüngliche Partner der Plattform – New York Times, The Guardian, Le Monde, Spiegel, El País – in einem offenen Brief an die US-Regierung gewandt.

Nach mehr als elf Jahren Verfolgung, schließlich der willkürlichen Festnahme in der ecuadorianischen Botschaft von London und drei Jahren Haft im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh bekennen sich die großen Zeitungen zum Wikileaksgründer Julian As­sange – und erklären, dass er gewissermaßen einer von ihnen sei. »Die Anklage gegen Assange ist ein gefährlicher Präzedenzfall und ein Angriff auf die Pressefreiheit. Es zählt zu den Kernaufgaben von Journalistinnen und Journalisten in demokratischen Staaten, Fehler von Regierungen zu kritisieren«, steht in dem Brief. Sensible Informationen zu beschaffen und zu publizieren, wenn das im öffentlichen Interesse liege, sei Teil jour...