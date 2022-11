Erinnern und kämpfen

Erst in der vergangenen Woche titelte die »Initiative 19. Februar Hanau«, die sich mit der Aufarbeitung des rassistischen Attentates in der hessischen Stadt im Jahr 2020 befasst, auf Instagram: »Neue Bedrohungen durch den Vater des Attentäters«. Hans-Gerd R. hatte es bereits im Oktober in die bundesweite Presse geschafft, weil er die Mutter des getöteten Ferhat Unvar bedroht hatte.

Die Herbstausgabe 2022 des antifaschistischen Magazins Lotta ist nun passenderweise mit dem Schwerpunktthema »Reclaim and Remember« erschienen. Das 62 Seiten starke Heft befasst sich mit migrantischen und jüdischen Perspektiven in der Auseinandersetzung und Aufklärung rechten Terrors. Die »Bildungsinitiative Ferhat Unvar«, gegründet von Serpil Unvar, der Mutter des in Hanau ermordeten Ferhat, wird auch in der Publikation vorgestellt. Sie bietet vor allem jungen Menschen einen Raum, um Erfahrungen mit Alltagsrassismus auszutauschen, und führt Workshops in Bildungseinrichtungen d...