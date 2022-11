Regenten für Fische

Köln, 27. November, der dritte von vier Abenden im Kellergewölbe unter der neugotischen Christuskirche im Belgischen Viertel. Verblichenes Totholz, Rinden, Gewebe, beige Stoffe, als wäre Joseph Beuys als Veganer zurückgekehrt. Ein Zauberstab, Muscheln, Korallen, alles hat Bedeutung. Ihre Musik soll an Archaisches rühren, Traumwelten aufscheinen lassen, sagt die Sängerin Susanne Kubelka, die die Ausstellungsstücke zusammengetragen hat. Sie kommt vom Theater.

»Humming Lights, Musik und Lichtinstallationen« heißt es auf der Seite des Duos. Eine Performance also? Ihr Partner Dirk Schilling hat mit Hoelderlin gekrautrockt, mit Filmpalast Roskilde elektrifiziert. Im Vorgespräch verspricht er lachend »Doors, aber auf Drogen«. Oho. Als sie dann stilvoll in Kleid und Anzug in den bestuhlten Saal treten, sieht es mehr nach Liederabend aus, aber nein, es wird tatsächlich psychedelisch. Kubelka bedient Akkordeon und Keyboard, Schilling zeigt sein Können an der Gitarr...