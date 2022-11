Philipe, Langhoff

Stars, die in jungen Jahren sterben, bieten das Potential, zur Legende zu werden. Auch der französische Film kennt Beispiele, wie Patrick Dewaere, der sich 1982 erschossen hat, oder Gaspard Ulliel, der Anfang 2022 nach einem Unfall starb. Mit Fug und Recht kann Gérard Philipe eine Legende genannt werden. Er starb 1959, wenige Tage vor seinem 37. Geburtstag, an einer Krebserkrankung und war der meistgefeierte französische Schauspieler seiner Generation. Am 4. Dezember vor 100 Jahren wurde er in Cannes als Anwaltssohn geboren und begann früh die Schauspielerei. Während sein Vater sich im Krieg mit den deutschen Besatzern arrangierte, schloss sich Gérard der Résistance an, um für die Befreiung von Paris zu kämpfen.

Auf der Bühne wurde er in Stücken von Jean Giraudoux und Albert Camus bekannt, und als er 1951 mit Jean Vilar ans Théâtre National Populaire (TNP) in Paris ging, spielte er nicht nur Pierre Corneilles »El C...