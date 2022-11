Groko gegen Blockierer

Erklärtes Ziel der Klimaschutzaktivisten der »Letzten Generation« ist es, bei den Regierenden Gehör zu finden. Nun werden sich sogar die Innenminister und -senatoren von Bund und Ländern am Mittwoch abend auf ihrer Herbsttagung in München mit der Gruppe befassen. Dabei geht es allerdings nicht um deren Forderungen wie Tempolimit und Neun-Euro-Ticket als Sofortmaßnahmen zum Klimaschutz. Vielmehr sind die Innenpolitiker »über die Parteigrenzen hinweg« einig, dass Blockaden von Straßen und das Beschädigen von Kunstwerken »nicht hinnehmbar« seien, echauffierte sich der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) als Vorsitzender der Innenministerkonferenz (IMK) zu Wochenbeginn.

Iris Spranger, Herrmanns sozialdemokratische Ressortkollegin in Berlin, will auf der IMK einen eigenen Antrag einbringen, in dem ein »geeintes, länderübergreifendes Vorgehen« gegen die Blockade- und Klebeaktionen der Klimaschützer eingefordert wird. Die »Letzte Generation« nehme di...