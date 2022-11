Hilfe zum Sankt-Nimmerleins-Tag

Die »Hilfspakete« der Ampelkoalition sind geschnürt, die Gesetze dazu weitgehend beschlossen – die Entlastung kann kommen. Es fragt sich nur: wann? Aufgrund jahrzehntelanger Kürzungen in Ämtern und Behörden müssen sich die Menschen in der BRD auf eine lange Hängepartie bei den Ausgleichszahlungen zur Dämpfung der allgemeinen Teuerungswelle einstellen. Vor allem mit Blick auf die Umsetzung der Wohngeldreform warnen die Kommunen wegen grassierender personeller Engpässe vor Überforderung und immensen Verzögerungen. Laut Deutschem Städte- und Gemeindebund drohe hier ein »Kollaps (…) bis weit in das kommende Jahr hinein«. Ähnliches Ungemach steht den Verbrauchern bei der Energiepreispauschale, beim Heizkostenzuschuss, der Soforthilfe für Gas- und Fernwärmekunden sowie der noch nicht abschließend vereinbarten Strom- und Gaspreisbremse ins Haus.

Jeder werde irgendwann sein Geld bekommen, »aber es wird Zeit kosten, und es werden Fehler passieren«, zitierte die We...